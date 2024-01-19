台積電昨（18日）召開法說會，釋出提高現金股利的利多，全年股利至少13.5元，預估超過118萬人受惠。此外，台積電去年第三季股利從3元提升至3.5元，預計在3月18日除息，並於4月11日發放股利，投資人可領到小紅包。

從去年下半年開始，台積電就不斷釋出提高股利的訊息，台積電財務長黃明昭也在法說會上正面表示，今年全年股利至少13.5元，比公司先前提到2024至少12元的現金股利還要多。

台積電股東在2023年總計每股獲得11.25元的現金股利，過往單季每股3元股利，將成為發放最低標準。台積電之所以能夠提高股利，最主要原因在於資本支出下降，成長率已經進入平穩期，今年預估落在280至320億美元之間。

知名半導體分析師陸行之指出，「我之前期待的現金股利增加總算有機會繼續增加，公司也說以後會積極一點，但對設備廠而言就沒什麼增長動能。」

此外，他也提到，台積電去年資本支出總算下修到304.5億美元，今年資本支出也沒啥成長，但營收增長20至25%，資本開支佔營收比會從2023年的44%，下降到今年的34至38%是法說會亮點之一。