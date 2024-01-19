2024年1月19日新北市／臉書粉專「孩想陪你長大 」預告將於1月20及21日在北中南舉辦大連署。（孩想陪你長大粉專提供／劉瑋晴新北傳真）

新北割頸案讓許多家長開始思考自身孩子上學的安全性，臉書粉專「孩想陪你長大 」總召徐妮妮今（19）日在臉書貼文表示，司法院終於在沉默了這麼久後發表聲明「各界對於少年司法政策所提相關疑問，並將於近期舉辦座談會，廣納建言」，徐妮妮表示，請司法院不要關上與民眾溝通的門，只和特定團體做討論，請重視他們這些家長的聲音。

徐妮妮認為司法院這番話，是否只有特定團體夠參與，像是他們這樣的民眾組織，恐無法參與司法院所謂的「對話和深度溝通」，對於司法院的回應，他始終保持懷疑態度，會不會只是找幾個團體，關上門來決定他們的「方向」，若當下沒有人民的參與，如何能知人民要的是什麼。

身為一位母親，徐妮妮怕的是他的孩子無法健康成長，不知道孩子的同學會是什麼狀況，因此他不接受空頭支票或者只是出來給顆糖的行為，發生這件事，只是一個家庭的破碎，而是全台各地的家庭都跟著破碎，家長沒辦法在孩子就學時安心上班，現在只要想到這起事件還是會忍不住落淚。

徐妮妮也再次呼籲，請司法院不要關上與民眾溝通的門，只和特定團體做討論，請重視他們這些家長的聲音，讓他們也走進去聆聽並參與討論，既然選擇了你們做為領導者，那就請你們也蹲下來，聽聽他們的恐懼及害怕，也能給他們一個實務上的承諾，而不要又是關上門決定他們的命運。

「孩想陪你長大 」北中南遍地開花連署活動

https：／／www.facebook.com／groups／prayforyang

｜1月20日北中南大連署｜

北部

板橋車站 - 北門3號出口 09：00-12：00

大潤發土城店 9：30-11：30

捷運新莊站1號出口 11：00-15：00

中山捷運站4號出口附近 19：00-21：00

中部

一中商圈 - 一中街136號 12：00-20：00

南部

南紡廣場 10：30~17：00

｜1月21日北中南大連署｜

北部

淡水捷運站2號出口旁廣場 11：00-14：00

中壢 - 中壢中正公園 10：00-14：00

中部

彰化縣員林火車站 13：00-16：00

南部

台南廣巡堂慈善基金會(台南市大內區內郭里25號) 09：00-12：00