台東縣長饒慶鈴19日出席在新加坡巨人超市旗艦店舉辦的台東鳳梨釋迦新加坡上市記者會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴19日出席在新加坡巨人超市旗艦店舉辦的台東鳳梨釋迦新加坡上市記者會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府去年12月重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。台東縣長饒慶鈴今天出席新加坡巨人超市旗艦店舉辦的「釋釋如意，迦迦平安，台灣新春水果節」發布會，再次成功推動台東鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路上架銷售，讓台東高品質鳳梨釋迦縮短時間直供呈現在消費者眼前。

饒慶鈴表示，除了持續耕耘大陸外銷市場，更重要的任務是讓鳳梨釋迦從產地台東直達終端消費市場，繼去年12月台東鳳梨釋迦首度於沃爾瑪集團旗下的山姆會員店合作銷售，更馬不停蹄拓展鄰近的亞洲其他國家，不論是馬來西亞、汶萊都可以看到台東鳳梨釋迦。

今年縣府也首度與新加坡牛奶集團旗下的巨人(Giant)超市連鎖通路合作，將台東高品質的鳳梨釋迦，直達終端消費者面前。

饒慶鈴強調，所謂的台東高品質果物品牌形象，是從產地種植採收、包裝場集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」的堅實基礎。以期未來在國際舞台上能真正擦亮台灣果寶，台東之光-鳳梨釋迦的金字招牌。