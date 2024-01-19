台東縣政府去年12月重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。台東縣長饒慶鈴今天出席新加坡巨人超市旗艦店舉辦的「釋釋如意，迦迦平安，台灣新春水果節」發布會，再次成功推動台東鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路上架銷售，讓台東高品質鳳梨釋迦縮短時間直供呈現在消費者眼前。
饒慶鈴表示，除了持續耕耘大陸外銷市場，更重要的任務是讓鳳梨釋迦從產地台東直達終端消費市場，繼去年12月台東鳳梨釋迦首度於沃爾瑪集團旗下的山姆會員店合作銷售，更馬不停蹄拓展鄰近的亞洲其他國家，不論是馬來西亞、汶萊都可以看到台東鳳梨釋迦。
今年縣府也首度與新加坡牛奶集團旗下的巨人(Giant)超市連鎖通路合作，將台東高品質的鳳梨釋迦，直達終端消費者面前。
饒慶鈴強調，所謂的台東高品質果物品牌形象，是從產地種植採收、包裝場集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」的堅實基礎。以期未來在國際舞台上能真正擦亮台灣果寶，台東之光-鳳梨釋迦的金字招牌。
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