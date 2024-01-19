南韓影星李善均去年底輕生，享年48歲，留下愛妻田慧振及兩名兒子，噩耗傳出後震驚演藝圈，田慧振在喪禮痛哭崩潰的模樣，至今仍讓人感到不捨，事隔半個多月後，經紀公司HODU&U Entertainment曬出田慧振一系列照片，被網友推測逐漸走出喪夫之痛，重返工作崗位，對此，經紀公司透露背後真相。

田慧振去年5月緊急脫手位於首爾江南的房產，被指是為了讓老公脫困祭出的手段，沒想到李善均最終仍選擇走上絕路，面對外界各種傳聞，她選擇低調不做回應，並一肩扛起操辦亡夫喪禮的重責大任，直到棺材送上靈車後，壓抑許久的情緒才釋放出來，只見她被拍到不斷掩面哭泣，還一度需要旁人攙扶，場面相當哀戚。

由於李善均驟逝，田慧振主演的電影《Cross》傳出將延後上映，演藝事業疑似暫時停擺，不過經紀公司昨在推特公開一系列官方照，只見她坐在地上，低著頭綁著鞋帶，附文寫下﹕「나른한 오후, 졸음 퇴치엔 전혜진 하세요(無精打采的午後，請出田慧振擊敗睏意) 」，被推測悄悄復工進行廣告拍攝，對此，經紀公司澄清這是她過往拍攝的宣傳照，並非近期的照片，強調這是為了安慰粉絲特別上傳的。

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