50多歲林姓男子2016年時在北市內湖區假冒律師，陸續向120位民眾接案，幫人法律諮詢、寫訴狀並陪同出庭，但林不敢直接進入法庭，都只在庭外等候，次數一多引起委託人懷疑，進而查出他是假律師向檢警舉發，士院審理查出林不法獲利168萬，易科罰金部分判處林1年徒刑、不得易科罰金部分判刑3年，可上訴。

判決指出，林男曾在桃園「徵頡律師事務所」當業務，進而熟悉律師處理官司的流程，3年多前在北市內湖「執業」，對外誆稱是徵頡事務所的律師開始接案。

林陸續接受120餘人委託，進行各種刑事、民事案件委任，還幫他們寫訴狀，但有人發現每次出庭時，林都只在庭外等候，與一般印象中的律師不同，開始起疑調查，並向新北市調查局單位檢舉。

士地地檢署去年5月前往林的住處搜索，發現大批委任狀，以及林偽造的名片、印章，另傳喚「徵頡」賴姓律師，賴表示林確實曾在他的事務所上班，但職務只是業務。

據檢方起訴估算，林自2016年9月至2020年3月，透過處理訴訟，不法獲利168萬2000元，士院法官審酌，林沒有律師身分違反律師法，另涉犯詐欺、偽造文書等罪，考量犯案坦承犯行，並予部分被害人賠償、達成和解，得易科罰金部分判刑1年，不得易科罰金部分判刑3年，犯罪所得全數沒收，可上訴。