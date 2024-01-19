雲林縣立委蘇治芬在臉書上發言指沿海「3000元買3張（總統、政黨、立委）」，雲林縣長張麗善今（19日）表示，蘇治芬應該放下，傾聽民眾的聲音，對她本身的所有的作為好好的檢討，不要自己所做的事嫁禍給別人。

蘇治芬日前在臉書留言，「也許無法水落石出，真相如何已不是重點，我本不相信以為只是買票買1000元，怎麼會有3000元的數字？原來是買了3張（總統、政黨、立委），所以不要再說誰會去買總統政黨的選票，就在我的選區。」

張麗善19日受訪表示，參選要服輸，應該尊重民眾的選擇，蘇委員到目前為止還有一些子虛烏有的指控，如果她願意放下，傾聽民眾的聲音，對於本身的所有的作為好好的檢討會是比較好的，不要自己所做的事嫁禍給別人，這是非常沒有道德的。

張麗善說，去坊間聽的大家都很清楚知道，現在只有執政黨的委員才有能力去做所謂的什麼3000買3張票，如果她想更清楚的宣誓，大可以效法麥寮鄉帶陳宏吉去媽祖廟發誓；每一個選民心中都有一把尺，民眾到底是拿到誰的3000塊，應該很多人都很想表白，天理昭昭，不要口是心非，也不要1隻手指著別人栽贓別人，因為其餘4隻手指頭，其實是指向自己。

她說，沒有辦法理解為什麼有人可以公然說謊，還可以睜眼說瞎話，明明自己做的事情要嫁禍給別人，這是非常沒有道德而且失去良心的作為，與其子虛烏指控別人，不如捫心自問到底自己做了哪些事。

張麗善也強調，尊重選民做出的重要選擇，對於雲林縣未來發展將可以有更大的助力，丁學忠鎮長這段時間跟雲林縣政府的合作，大家有目共睹，大家也對他非常的期待，未來雲林縣一定有一個翻轉的機會。

關於蘇治芬正以徒步謝票，張麗善表示，每一張選票都是一世情，當然還有很多鄉親支持她，丁學忠和蘇現在都在謝票，他們用感恩的心情感謝民眾做了一個選擇、給他們一個期待，謝票對候選人也是一種檢視。

現任虎尾鎮長丁學忠參選海線立委拿下8萬4708票，擊敗蘇治芬的81650票，蘇以3058票之差敗給新手丁學忠。