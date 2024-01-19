《全員請上車》分為藍黃兩隊競賽。（台視提供）

由Sandy吳姍儒擔任導師，帶領《綜藝3國智》班底的台視自製實境遊戲節目《全員請上車》，本周日第3集將進行 「美術課」挑戰，網友們殷殷期盼的納豆、張立東、李易全都回歸，分為藍、黃兩隊競賽，一聽到失敗隊伍最後要接受懲罰，張立東傻眼的抗議：「你們不能有懲罰，才發我來吧？」

其中一關遊戲需使用拉坏機，將陶土做成碗狀盛水，最終水量加總較多的隊伍勝出，藍隊李易信心滿滿打頭陣，坐在機器前自信喊出：「我姓陶」，隊友張立東也附和的喊：「陶藝大師來了」。李易塑陶過程有模有樣，成功將一塊陶土拉出碗狀，不料卻在取下瞬間發現底部破了個大洞，盛水時不斷漏水笑翻眾人，還被黃隊鯰魚揶揄：「水都逃逸了啦，還陶藝大師！」

同為藍隊的納豆接棒挑戰，為追回比分高喊：「我來！我來！」還秀了一下手指的靈活度，只是遊戲過程中陶土不斷偏離軌道，讓納豆不知所措呆在原地，身為同隊的張立東則哀怨：「我為什麼在這一隊啦！？」相當有趣。

曾在首映記者會上抱怨，每次主持都彷彿同時面對600個KID（林柏昇）的吳姍儒，錄影當天正好感冒燒聲，為了讓大家清楚遊戲規則，已經用盡全力主持，可惜音量還是過小，王少偉見狀開玩笑說：「我們這個時段從來沒有這麼小聲過」，並提醒她說，老班底們會合了，今天錄完恐怕會讓感冒加重。