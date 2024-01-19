台中市60歲謝姓男子7日晚間行經烏日區長春街899號前欲橫穿馬路到另一頭，不料與23歲王姓男騎士車發生碰撞，雙雙被撞飛倒地。王男當場無生命跡象，經送醫搶救10天仍宣告不治。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

車禍致死事故＋1！台中市60歲謝姓男子7日晚間行經烏日區長春街899號前欲橫穿馬路到另一頭，不料與23歲王姓男騎士車發生碰撞，雙雙被撞飛倒地，王男當場無生命跡象，謝男則多處擦挫傷、骨折送醫。經10天搶救，王男仍於16日宣告不治，謝男被檢方朝過失致死方向偵辦。

台中市烏日區長春街899號前道路7日晚間7點多發生機車與行人相撞事故，當時謝男欲穿越馬路到另一頭，而王男騎乘機車沿長春街直行，不料發生碰撞。因撞擊力道不小，謝男被撞飛在空中翻1圈，而王男連人帶車噴飛，雙雙重傷倒地。謝男全身多處擦挫傷、骨折，所幸意識清楚，王男則當場無呼吸心跳，緊急送往中山附醫。

據悉，王男經送醫搶救恢復呼吸心跳，不過仍昏迷在加護病房，經過10多天治療，仍不幸於16日宣告不治身亡，謝男則仍在醫院治療中；檢察官16日會同法醫相驗後，將謝男朝過失致死罪偵辦。

台中市警察局烏日分局表示全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事責任和原因警方將進一步釐清。警方並呼籲民眾駕駛汽機車時，應隨時注意車前狀況，並依道路速限行駛；另行人欲橫越無行穿線的道路時，應再三確定左右無來車，始可小心穿越，以確保通行安全。