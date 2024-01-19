温昇豪對跨國合作感到新鮮。（三立提供）

由李銘順、温昇豪、宣萱、徐彬、黃暄婷等主演的全新家庭驚悚懸疑劇《誰殺了她》，講述一宗女高中生命案，讓完美家庭頓時破裂，也揭發了人性善惡。該劇集結台灣、香港、新加坡演員，跨國製作規格讓身格為製作人的温昇豪覺得很新鮮，「大家戲齡都很長、很專業，整體的合作很有火花，讓我印象蠻深刻的。」他在劇中飾演雅各牧師，也是一位單親爸爸。

李銘順久違回新加坡拍戲。（三立提供）

張值豪（左起）、徐彬、宣萱、温昇豪、李銘順。（三立提供）

昨晚（18日）《誰殺了她》在新加坡舉行首映會，温昇豪和李銘順2位含金量超高的演員終於同台飆戲，雖2人已有多年交情，常一起打球、吃飯，卻是第一次正式合作，李銘順笑說這麼多年來，2人只有在一場戲中短暫同時出現過，這次終於對上了，温昇豪：「是你搶了我的工作，我今天要來新加坡告狀！」現場眾人聽到後大笑，問温昇豪難道你本來也打算要去做工（《做工的人》）嗎？

香港演員宣萱劇中情緒起伏很大。（三立提供）

金鐘視帝李銘順多年未拍攝新加坡本地的製作，他表示很喜歡這次合作的演員，「其實我對宣萱不陌生，看了很多她的戲劇演出，很欣賞她。還有昇豪，我覺得很久沒有這種跨地區合作的機會，因此我特別很珍惜。」李銘順說拍攝氛圍並不屬於輕鬆類型，演員在現場相較安靜不多話，但感情仍然非常融洽，也不會去打擾到彼此的情緒。

李銘順飾演的孫艾倫，無意中成為觀看女兒直播脫衣的觀眾之一，他剖析這次角色不美滿，但有邪惡、黑暗的魅力。再次回新加坡拍攝，最重要是下班後可以回家，「就算是晚上也可以看到孩子睡著的模樣，白天如果拍攝時間比較遲，還可以送他上學，這是最重要的。」

香港演員宣萱和李銘順扮演怨偶夫妻，宣萱直言這是她入行多年以來最困難的戲，「當答應接這部劇後，一開始會擔心自己的國語，疫情期間有一陣子沒有說國語，現在突然要說這麼多，自己都會很擔心。」她透露劇本原本的角色設定是新加坡人，但她覺得觀眾一聽自己的口音會覺得不舒服，後來她和製作組討論，角色改成是從香港嫁過來的人。

而這次角色情緒起伏很大，在拍攝期間她都拒絕和朋友見面，因為要完全投入媽媽的角色中，她印象最深的就一場戲就是看見女兒的屍體，這場戲讓宣萱哭到眼睛下方微血管爆裂，「我覺得這是我演過的戲中最困難的。」《誰殺了她》於今晚（19日）10點全球獨家播出。