隨著歐盟碳邊界調整機制（CBAM）與美國清潔競爭法案（CCA）兩大碳關稅貿易制度即將先後上路，台灣2050淨零排放政策，將森林碳匯納入自然碳匯之中，為此，農業部林業試驗所配合國家政策的推動，將原具森林專業的研究人力集結起來，在發展森林碳匯的基礎上，加強對國際溫室氣體相關標準（ISO）的密集訓練，並取得完訓證書，未來可提供企業及各部門完整的諮詢與專業服務，並協助森林碳匯自願減量及盤查，以實現淨零排放目標。

為因應及協助國內企業及各部門內部對「碳盤查」、「碳足跡」及「碳中和」等需求，林試所於2023年底集結該所淨零團隊核心成員15人進行國際標準組織（ISO）溫室氣體相關標準教育訓練，邀請具國際認證資格師資，講授ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14064-2減碳專案與ISO 14067產品碳足跡。受訓全員於2024年1月取得3項ISO證書，未來可從森林碳匯計量到產業碳盤查、產品碳足跡，提供最新、最完整的專業諮詢服務。

根據ISO 14068-1所制定的碳中和路線圖，企業必須優先減排，其次加強移除，最後才能進行抵換。森林碳匯作為移除類型的減量方法，不僅可作為淨零轉型中的最後一哩路。因應不久的將來，企業面臨國內環境部與金管會的溫室氣體盤查，均可能結合林業部門，進行碳抵換以達成碳中和的目標。

除此之外，森林對生物多樣性、遊憩、景觀與棲地保護的功能與服務，能滿足企業在自然相關財務揭露(TNFD)的要求，降低環境衝擊，承擔起保護自然環境的責任，因此也愈來愈受到企業減碳與落實ESG所重視。

林業試驗所專業團隊，不但孄熟森林碳匯的專案減量方法，更已強化其對企業內部稽核與外部查證的國際規範，能消弭企業參與森林碳匯專案抵減的相關疑慮。為邁向2050永續發展路徑，林業試驗所在專業與國內外相關規範已整備完成，準備服務各界的需求，共同創造永續社會的未來藍圖。