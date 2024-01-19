新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心舉辦捐血活動，新竹市消防局長李世恭挽起衣袖，捐出熱血。（新竹市消防局提供／王惠慧新竹傳真）

119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心舉辦捐血活動，消防局長李世恭指出，竹市119消防日捐血活動已連續19年創下桃竹苗捐血車當日最高捐血紀錄，19年來共捐超出1萬多袋血。一早已有不少民眾等待挽袖捐出熱血，擠滿消防局大廳，只要捐血250cc還能獲得火鍋免費券。

消防局長李世恭指出，捐血現場一早警義消及民眾就紛紛挽起衣袖，捐出熱血響應熱烈，為讓捐血不塞車，愛心送暖不打結，市府調度4輛捐血車，於消防局及關新公園共2處地點供民眾進行捐血，民眾只要提出參與119消防節捐血活動，並捐血250cc即可獲得火鍋免費券，歡迎呼朋引伴一起捐血吃火鍋。

市府祕書長張治祥代表市長高虹安到場關心捐血民眾，並頒發感謝狀給活動贊助單位，張秘書長也邀請民眾一同捐出熱血，她表示，「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動年邁入第20年，每年皆創下桃竹苗地區當日最高捐血袋數紀錄，為秋冬缺血季節大力挹注供血需求。

張治祥也說，尤其今年更特別的是，往年活動皆為餐飲業者提供捐血送半價餐飲券，這次由2家科技公司特別贊助差額，民眾捐血250cc即贈送1張火鍋免費劵，且餐券除春節與母親節期間，全年皆可使用。

捐血現場除有消防同仁準備的精彩開場表演，更邀請竹市義消顧問黃益國與其師吳清田大師現場揮毫春聯，讓前來捐血的民眾提前感受年節氣氛，同時還有消防弟兄斜槓手沖咖啡，供捐血民眾享用，要用滿滿的咖啡香及春節氣氛充滿捐血會場。

李世恭說，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們一向踴躍捐出熱血，盼帶動竹市捐血熱潮。竹市119消防日捐血活動自2005年舉辦以來，已連續19年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，19年來共計捐超出1萬034袋血，呼籲民眾可以走出家門捐出熱血，共襄盛舉，為血庫止渴。