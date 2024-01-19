李玉璽、婁峻碩、樂團「滅火器」主唱楊大正3人都是演歌雙棲的藝人，近日他們接受鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》訪問，分別透露對於演戲的看法。以電影《我的少女時代》打開知名度的李玉璽自曝排斥演戲，並坦言當初完全不想接演電影，甚至還動念要推掉。

李玉璽說：「我當時對於音樂領域都還沒站穩腳步，所以我不想接這個角色，還跟公司說幫我推掉。」當時公司的老闆，也就是爸爸李亞明則對他說：「你可以不喜歡（演戲），但你不可以沒有試過就不喜歡。」正因為這句話，他才決定接受挑戰。

楊大正得過金曲獎，2023年更以《我願意》獲得金鐘獎最佳男配角肯定，他被主持人王琄追問：「怎麼盡是演出一些邊緣性格的角色？」楊大正幽默的說：「因為我長的很邊緣！」講完，楊大正還看著婁峻碩及李玉璽加碼補刀自己：「如果我長的有這麼帥，我接到的角色應該就不一樣了！」

有顏值又會創作的婁峻碩，2022年演出電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，他坦言從小就有表演欲，「我大學第一志願是戲劇系，但沒有上，去唸了第二個志願國貿系」，並笑言人生兩個志願就是表演跟賺錢。王琄聽了笑虧他：「現在兩個志願有結合在一起了吧？」