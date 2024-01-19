嫁給台男、居住在台灣的英國網友「英國奶奶Amy」邀請好友來分享，台灣男生與歐洲男生的差異，幾人列出台灣男生的幾個優缺點，優點像是很愛乾淨、很貼心且對待感情態度慎重，會好好確認關係，也不會輕易就離婚；但是缺點是不夠浪漫、比較保守等。

住在台灣的英國網紅「英國奶奶Amy」拍YouTube影片分享，歐洲女生嫁給台灣男生以後才知道的事情，並邀請同樣嫁給台男的法國女生Anna與英國女生Lucy一起來聊歐洲男生與台灣男生的差異。

英國奶奶Amy表示，台灣男生幾乎沒有體味，而且很愛乾淨，每天都會洗澡，反觀西方男生，可能是生活習慣不同，如果沒有要出門，很常會不洗澡。不過，台灣男生似乎很少會使用香水或是體香產品，但多數西方男生都會，這點讓她們都很想念。

法國女生Anna分享，台灣男生對感情很慎重，交往前一定會問「你要不要當我的女朋友」，好好確認關係，但在法國文化裡面，不管是男生或女生都沒有這個習慣。而且結婚以後不太會輕易離婚，英國奶奶Amy則補充說，歐洲男生在公共場所也很喜歡與女友有肢體碰觸，像是摟抱女友、親女友等，但台灣男生似乎比較保守害羞。

英國奶奶Amy也說，台灣男生與歐洲男生送禮的習慣也差很多，台灣男生喜歡送一些比較實用的禮物，但卻很少送花，理由是花會死掉，讓Anna和Lucy聽了連連點頭，因為在歐洲女生都很愛花，很多男生也習慣送花給女生，討女生歡心。

英國女生Lucy則分享，台灣男生很貼心，記得某一次她快要來生理期的時候，她在網購衛生棉等產品，老公看到以後就說，沒關係他可以直接去超市購買，讓她聽了很驚訝，因為過去她從來沒有聽過男友或是男性朋友願意這樣做。

影片引起網友討論，「台灣男生比較體貼、溫柔和害羞，但是不浪漫」、「很有趣的分享，希望有天老公也能一起聊」、「曾在巴黎待過半年，那時有個同事邀請他到他家吃飯，原以為他已經結婚，後來才知只是同居，不結婚的原因是法國要離婚太麻煩」、「很有趣的議題」。