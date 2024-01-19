2024年「施情畫義 千動愛心」第9屆愛心公益活動19日起在苗栗縣政府文觀局一樓展覽廳登場。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為讓縣內弱勢族群在歲末寒冬能獲得各界關懷，連續9年舉辦「施情畫義 千動愛心」愛心公益活動，將以12個藝術團體成員們所捐贈的畫作、書法等藝品，募集社會各界愛心，所有捐贈藝術品都在縣府文觀局一樓展覽廳展出，支持公益愛心的民眾都可前來觀賞，只要2千元就可讓縣內社福團體照顧弱勢身障孩子。

2024年「施情畫義 千動愛心」第9屆愛心公益活動19日起在苗栗縣政府文觀局一樓展覽廳登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝12個藝術團體熱心公益。（謝明俊攝）

10年由中港溪美術會發起藝術家捐贈畫作助弱勢過年活動，至今已邁入第9屆，並已由縣府文觀局接手辦理，媒合縣內更多的藝術團體共襄盛舉，目前已有12個藝術團體贊助每年義賣活動，所得都轉贈給縣內7所社福機構，包括幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院、新苗教養院等做愛心，民眾只要捐助2千元，就能收藏這些藝術家原創作品1件。

2024年「施情畫義 千動愛心」第9屆愛心公益活動19日起在苗栗縣政府文觀局一樓展覽廳登場。（謝明俊攝）

2024年「施情畫義 千動愛心」第9屆愛心公益活動19日起在苗栗縣政府文觀局一樓展覽廳登場，社福團體致贈感謝狀。（謝明俊攝）

文觀局長林彥甫說明，活動展出時間自1月19日起至3月3日止，並於3月2日閉幕式上午10點，以抽籤方式決定各各捐贈民眾獲得作品，捐款從1月19日至2月19日維期一個月，以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款。凡參與捐款的民眾，可於3月5日至3月8日辦公時間憑「作品兌換券」或機構捐款收據至文化觀光局展演藝術科領取藝術品。

苗栗縣副縣長鄧桂菊希望藉由藝術與義賣結合的力量，集結社會大眾慈善資源的挹注，回饋照顧弱勢團體，共同打造幸福祥和的社會。