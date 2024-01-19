新北市自22日起開辦寒假育樂營，今年冬令營開設五大系列活動包含科技、語文、藝術、健康與體育及職業試探營隊，數量多達1900班以上，近3萬9000個名額，營隊課程不僅讓學生操作體驗以深化學習及探索自我，部分課程更結合雙語，包含英語、日語和韓語，培養語言力與世界接軌，並讓孩子在假期中持續動出活力健康，玩出幸福感。

教育局長張明文表示，新北市非常重視兒童權利公約與身心障礙者權利公約，關照每一個孩子的學習需要，更與民間團體攜手關懷弱勢學生，開設專屬身心障礙學生的寒假育樂營，讓每個孩子都有機會參與適性課程；同時，強化性別平等議題，開設女力專班「Fun Coding- Girl STEM 女力初階班」，鼓勵學生打破性別刻板印象，勇敢追尋自己的興趣與夢想。

寒假育樂營主題緊扣「科技(Digital technology)、國際(Global)、美感(Aesthetics) 、運動(Sport)」開辦的五大系列(科技、語文、藝術、健康與體育及職業試探)營隊課程，例如「划船」、「輕艇」、「冰石壺」水上或冰上運動營隊，讓學生身處新北都會區就能體驗特別的課程；還有年年熱門、報名爆滿的「職業試探寒假育樂營」，讓學生動手體驗各種夢幻職業，像是電競選手、程式設計師、彩妝美甲師或汽車醫生等。每一種課程都實用又有創意，引導學生探索自我，豐富學習生活。

為讓寒暑假育樂營活動報名更便捷，今年寒假育樂營除了「新北市中小學寒暑假育樂營」網站(http：／／camp.ntpc.edu.tw)可查詢報名外，特別開通手機平台報名管道，只要家長在新北校園通APP綁定學生資訊，就能使用「教育在地通」地圖快速搜尋並輕鬆選取，瀏覽鄰近有開設寒假育樂營的學校及其相關營隊活動內容，讓報名作業更迅速完成。此外，若使用新北校園通APP報名成功，還能獲得點數獎勵，歡迎家長上新北校園通APP查詢，並鼓勵孩子踴躍報名參與。