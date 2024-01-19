隆市立田徑場拆除重建工程於2021年發包後，因受疫情及變更設計影響，導致原廠商無法履約，基市府已與其解約並重新招標，但後續又發現結構設計有問題。基市府發言人余治明表示，市府擬於下周二與原建築事務所解約，由建築師公會推薦新人選過渡，並同步重新發包。（徐佑昇攝）

基隆市立田徑場拆除重建工程於2021年發包後，因受疫情及變更設計影響，導致原廠商無法履約，基市府已與其解約並重新招標。但承造商清圖作業發現，部分結構設計恐有公共安全疑慮，故原建築師事務所提二次變更設計，將嚴重增加市府財政負擔，並拖延工程進度，因此基市府發言人余治明19日宣布，將於下周二「辦理終止契約」，並由建築師公會推薦事務所重新委任，工程預計於2025年8月完工。

基隆市立田徑場拆除重建工程於2021年發包後，因受疫情及變更設計影響，導致原廠商無法履約，基市府已與其解約並重新招標，但後續又發現結構設計有問題。圖為基市府整理工程疏失之紀錄。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市立體育場場長林柏樹強調，後續將先採限制性小額採購方式，請建築師公會協助推薦建築師事務所，體育場於此階段也會重新辦理監造及變更設計發包作業，暫不影響施工廠商預計2025年8月完成之目標。（徐佑昇攝）

余治明表示，原建築師事務所提送第二次變更設計內容，因設計缺失造成工期延宕約150天，經換算工程進度達20％以上，延誤履約期限情節重大，設計疏失約6千萬至8千萬元，導致增加市府財政負擔。

基隆田徑場的拆除與重建工程於2021年發包開工後，因受疫情影響，導致原得標廠商無法依契約完工，後市府與原廠商終止契約，並於去年3月20日重新開工，工期原預定2024年12月底結束，但又發現結構設計缺失等問題而延宕。（徐佑昇攝）

余治明說，有關工程疑似發生「特殊材料綁標」爭議，設計單位仍函文否認，相關資料已送至本府政風處查處。目前市府規畫於下周二，依契約規定辦理終止契約，變更契約預算審查確認多數責任屬設計單位疏失，並研議是否符合政府採購法第101條規定，刊登拒絕往來廠商及建築師移送懲戒等規定。

基隆市體育場長林柏樹表示，監造契約方面，體育場發現專任監造人員未確實派員進駐，且專任監造人有兼職其他工地之情事。還有後擴景觀水土保持，監造單位認知非服務範圍，目前仍至工程會進行履約爭議中。

林柏樹強調，後續將先採限制性小額採購方式，請建築師公會協助推薦建築師事務所，先行委託2至3個月現場辦理監造及建築師查驗簽證作業，體育場於此階段也會重新辦理監造及變更設計工作項目的發包作業。至於與建築師事務所勞務契約解約部分，暫不影響施工廠商預計2025年8月完成之目標。

基隆田徑場拆除重建工程一波三折，於2021年發包開工後，因受疫情、烏俄戰爭及變更設計影響，導致原得標廠商無法依契約完工，後市府與原廠商終止契約，並於去年3月20日重新開工，工期原預定2024年12月底結束，但後續又發現結構設計缺失等問題，現又要更換建築事務所，是否能如期於明年完工，恐仍有變數。