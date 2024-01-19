受到台積電大漲超過6%帶動，台股今（19日）以17681.52點作收，大漲逾450點，成功收復17600關卡。台積電法說會釋利多，看好今年營收成長21至26%，刺激股價跳空大漲37元，輕鬆衝破600元大關，盤中最高觸及627元，終場以626元作收，上漲38元，漲幅超過6%。

台積電第四季每股獲利EPS 9.21元，年衰退19%優於市場預期，另外毛利率53%、淨利率41.6%都高於預期，此外，台積電第一季毛利率估52至54%及淨利率也都優於預期。

不僅如此，總裁魏哲家喊出成長21至26%的營收成長目標，並宣布今年現金股利至少13.5元，大幅增加市場信心，周四台積電ADR就已經大漲近10%，收在113.03美元，表現相當強勢。

台積電大漲拉抬台股大盤，AI概念股也助一臂之力，緯創收在漲停107元，廣達同樣噴發逾8%，收在240元。台股大盤往17700關卡邁進，成功收復總統大選後連續走低的失土，為今年1月9日後的新高點，下周走勢備受關注。