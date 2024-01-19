苗栗縣政府19日表揚優良職安輔導員及青年志工團。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力推動各職場職業安全維護，務使職災事情降到最低，不僅保護勞工，也對企業經營、社會安全營造最友善環境，縣府為感謝各企業職安輔導員盡心盡力做好職安維護工作，19日上午表揚優良職安輔導員及青年志工團，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝產官學三方協力合作，共同提升本縣職業安全衛生文化。

為推廣職業安全健康文化，建構友善健康的職場環境，苗栗縣政府於19日上午表揚2024年度職業安全衛生輔導團暨青年志工，並對轄內各級公部門同仁考取職業安全衛生證照者頒發獎狀鼓勵，勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂、縣內各級工會理事長等都與會見證。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣府推動職業安全衛生宣導，成立職業安全衛生輔導團，對縣內中小企業入場輔導，協助廠商做好事前預防流程，以降低職業災害風險，特別感謝各位績優職業安全衛生輔導員，縣府並與仁德醫專職業安全衛生科學生成立職業安全衛生青年志工團，對外協助各級學校職業安全衛生推動及職安法令的認識，縣府對於績優青年志工劉書卉、宋芯慈及陳又綺等3人頒發獎座獎金，以鼓勵同學們的辛勞及努力。

另外，縣府對18鄉鎮市公所，及轄內各級公部門考取職業安全衛生證照的40位同仁，頒發獎狀鼓勵，透過公部門以身作則方式，彰顯縣府對於職業安全衛生業務的重視及決心。另一方面，縣府也透過跨局處的職業安全衛生推動小組，積極提升縣府各單位職業安全衛生之水準，清楚明瞭職業安全衛生之重要性，真正做到產官學三方協力合作，共同提升本縣職業安全衛生文化。