明天鋒面影響開始變天，北台灣氣溫下降，周日（21日）入冬最強寒流南下，各地明顯降溫，下周二、三（23、24日）寒流發威，北部整天寒冷，清晨夜晚降到8、9度，部分地區下探6至8度。氣象粉專表示，這波寒流續航力持久，且屬於濕冷，體感溫度比實際溫度更低；中央氣象署預報，下周一至周三北部體感溫度約4至6度，新竹縣市及苗栗只有1度，提醒民眾做好保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，寒流訊號相當穩定，周日、下周一是寒流南下的過程，各地溫度逐步下滑轉冷；下周二、三寒流發威，是最冷的時刻，北部、宜蘭全天都在12度以下，各地夜晚至清晨低溫8至9度，部分地區下探6至8度。

粉專提醒，這波寒流續航力持久，而且屬於濕冷後逐漸轉乾，體感溫度會更冷一些。北部海拔1500公尺以上以及中南部2000公尺以上的山區路面可能結冰，甚至有雨夾雪的情形，民眾上山賞雪務必做好萬全準備。

根據氣象署預報資料，下周一至周三全台都相當寒冷，雙北地區體感溫度大約6度左右，基隆、桃園4度，新竹縣市及苗栗1度，中南部地區也只有4至8度。