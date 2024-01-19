苗栗縣大千醫院院長徐千剛與慈惠醫專校長張鳳祥簽訂大千碧英護理師公費培育專班合作。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為擴大培育護理人才，苗栗縣大千綜合醫院繼與新生醫專、仁德醫專及崇仁醫專等簽署合作意願書，成立「大千碧英護理師公費培育專班」，近日更將合作的範圍擴大到中南部，新增中台科技大學及慈惠醫專，將各別提供每位公費生連續5年、每年12萬元的助學金補助，總金額共3千萬元，畢業後保障加入大千醫療體系就業，期望可以善盡企業社會責任，培育更多的優秀護理人才。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，「大千碧英護理師公費培育專班」是依母親的名字來命名，主要是感念母親的恩情並彰顯客家文化飲水思源的精神，希望在自己的能力範圍內，幫助培育更多的護理專業人才。同時，也妥善安排日後在職進修管道，除可依興趣選擇各類專科發展，還提供專業再成長、技能再提升的進階內容，幫助護理人員獲得良好的職涯發展。

徐千剛指出，大千積極投入培育學子的行列，合作的觸角從北到南先前已簽約合作的新生醫專、仁德醫專、崇仁醫專，近日也加碼與中台科大、慈惠醫專展開合作。

徐千剛說明，與中台科大護理系在學術交流、產學研究、業師協同教學、學生校外實習等項目已行之有年，並且都有非常卓著的成效。該校學生至大千進行臨床實習，對於實習的滿意度高達95％，在大千院內辦理的中台科大護理二技學分班及護理研究所學分班，迄今已協助超過130位大千護理師順利取得學位。此次透過「碧英護理師公費培育專班」的合作，再次展現雙方在專業人才培育的共識與努力。

另外，為能網羅更多優秀人才，「碧英護理師公費培育專班」的合作方案更往南推廣至屏東的慈惠醫專，即將邁入創校60年的慈惠醫專，護理科應屆畢業生參加國家護理師專技高考的通過率，每年都有非常亮眼的表現。以2022年為例，該校學生通過率為94.4％，遠高於全國平均55.88％，其堅強的實力是有目共睹的，期望經由雙方的合作，能為苗栗縣的醫療盡一份心力。