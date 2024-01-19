肺結節10年病灶演變肺癌進程圖示。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

肺癌早期病徵不明顯，胸部X光檢查受限死角，花蓮有名病患曾自費低劑量電腦斷層（LDCT），發現右上肺有顆0.7公分的毛玻璃結節，10年兩次X光檢查無異常，卻在使用LDCT追蹤後，發現原本肺結節已長至1.5公分，為第零期的肺癌，經手術切除，預後狀況良好。門諾醫院家醫科醫師林軒毓說，LDCT篩檢，有助早期發現肺癌。

因胸部X光檢查受限死角，很難發現低於1公分以下腫瘤，為了扭轉肺癌高死亡率劣勢，醫界推LDCT肺癌篩檢，國民健康署也於2022年7月起，將重度吸菸及有肺癌家族史族群，納入公費補助，初期肺癌治癒率高，5年存活率平均可達9成。

門諾醫院家醫科醫師林軒毓提及，罹患肺癌原因多，包括常見菸害、家族病史、危險環境暴露、空氣汙染以及肺結核、肺阻塞等慢性肺病或本身有其他癌症者；但臨床上也有許多患者無相關因子卻罹癌，甚至出現症狀就醫檢查時已是末期。

林軒毓說，每8名癌症新發生人口中，就有1人罹患肺癌，不只常見還危險，而在癌症死亡患者中，每10人有將近2人因肺癌死亡，死亡率在台灣相當高，早期診斷、早期治療，能有效提高肺癌存活率。

他說，LDCT可多角度拍攝人體不同橫切面，1公分以下的病變也能測得到，比X光檢查可提早5至10年發現肺癌。

有名病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌，手術切除預後良好，因此透過LDCT篩檢並追蹤肺結節大小變化就相當重要。

林軒毓說，肺癌初期不明顯，若久咳不癒、容易疲倦、日常易喘、不明原因體重下降、沒有食慾，就要當心，可電洽 03-8241822預約，或至門諾醫院恩慈樓1樓癌症篩檢櫃台登記，若不符合公費條件，可至電健檢中心03-8241224諮詢。