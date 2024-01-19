王傳一創業推出選品平台「壹之選」並擔任代言人。（壹之選提供）

王傳一主持實境節目《請問 今晚住誰家》近3年，深入了解各地職人用心栽培的好物，熱血的他希望能進一步讓這些農漁產品走出在地，因此與其他友人合作創立選品平台「壹之選」並擔任品牌代言人，除了親自開發好的產品及推廣，他連產品包裝、貨運服務都自己挑，就是希望有親送的感覺。

王傳一從戲劇起家，過去總在拍戲時才能走訪大台北以外的地區，近幾年因主持外景節目《請問 今晚住誰家》走遍全台灣各大小鄉鎮，以打工模式拜訪在地美食、農產、物產職人，實際操作體驗種植、養殖與製作過程，深入了解職人們代代傳承對品質與細節的堅持，也因此與許多優質物產相遇。眼見這些台灣優質產品只在當地產銷，實在可惜，王傳一將這些好食、好物介紹給壹之選團隊，藉由壹之選平台的品牌通路之力，將這些被用心生產的好食好物從地方帶向世界；第一波選物有烏魚子、高山茶、苦茶油、手工蔬果五色麵，都是他精挑細選，親自走訪職人所在地的心得。

王傳一期待他的品牌成為大家的第一選擇。（壹之選提供）

被問到為什麼平台取名「壹之選」，他表示，主要原因是對於品質要求嚴格把關，「我必須親自到產地看原物料工廠，且自己要吃過確認品質」。當初取名品牌名稱，除了有名字的「一」在其中外，也希望品牌就是大家的第一選擇。而金牛座的他一向講究錢要花在刀口上，認為網購下單的標準就是「實用、實惠、實在」。

王傳一創業推出選品平台「壹之選」並擔任代言人。（壹之選提供）

王傳一熱愛美食，烏魚子也是開春第一炮商品，他親自和團隊到雲林口湖鄉現場觀察烏魚子的處理過程，「我與團隊謹慎評估及試吃，找出品質好且實惠的野生烏魚子，4兩、6兩、頂級8兩的整片烏魚子或是方便隨時享用的一口烏魚子，全都是產地直送。」

對食物很要求挑剔的王傳一，因為自己喜歡吃所以會花心思研究食材，他說，有一次錄外景買了一瓶苦茶油回去，岳母一直放著沒用，他以為是岳母不喜歡苦茶油，一問才知道是因好的苦茶油不好買，所以岳母捨不得用，「所以我更確定了這個想法，我要把小農們好的產品推薦給大家。」除了吃的產品，他也會繼續開發生活所需的各項優良的產品，「由我自己把關，讓大家用得更安心」。

踏出偶像劇舒適圈的王傳一，透過外景節目也有不小收穫，他分享，有次去花蓮，那時夏天正中午氣溫大概35度超級熱，「我們要幫一位小農的兩甲農地種植高麗菜苗，大概花了快3小時，全程彎著腰一棵一棵算好距離的種，當時我們覺得腰快斷了，但他說他都是一個人完成，從不假手他人，心裡油然佩服這位小農達人。」之後對於眼前的所有一切，都格外珍惜，也同樣教導自己的小孩，對於能吃的東西，想吃多少拿多少絕對不能浪費。