韓國明星近年常捲入涉毒案，近年以李善均、GD的案件最受矚目，其中李善均更是為了求清白，不惜輕生讓各界相當惋惜，沒想到今(19日)傳出有名30歲的饒舌歌手突然衝到警局投案，稱自己有吸毒要自首，引來外界議論該名歌手真實身分。

據韓國媒體報導，一名30歲的知名饒舌歌手A男今上午8時30分左右，對在首爾龍山區值勤的警官問說：「這裡是警察局嗎？我要自首」，接著吐露自己有吸毒，員警透露A男明顯神智不清，說出的話邏輯和文法都相當難以理解，因此將A男收押保護中。

報導指出，A男是最近很紅、活動很多、仍在線上相當活躍的Rapper，其他無法透露，目前以《毒品類管理法》條例立案，將A男列為嫌犯，警方表示：「雖然有人自首吸毒，但無法確認其身分或案件相關內容。」

消息傳開後，網友紛紛對號入座猜A男身分，寫說：「30代饒舌歌手有誰啊」、「是不是吸嗨了，產生幻覺」、「韓國警察局到底可不可以保密案子啊? 一天到晚洩露案子資料給媒體」，更有人覺得韓國警方的動作很怪「自首吸毒的要保護，沒查出有毒品的被當吸毒，是什麼道理(不是幫李善均說話).....」。

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