高雄1名在某知名連鎖KTV擔任外場正職人員的沈姓男子，斷斷續續向公司請病假6天，被主管認為他出勤不佳，降職為工讀生，沈男認為此調動會導致他小費計領方式改變，導致工資大幅減少，雙方調解未果，沈男提告求償9萬多元，法官認為調任無效，判公司賠7萬餘元和得給非自願離職證明書。全案可上訴。

判決指出，在某KTV擔任晚班外場正職人員的沈姓男子，因因水晶體破裂及感冒，斷斷續續請病假6天，未料，公司則於2023年4月14日以出勤不佳為由，隔日就將他降調為晚班工讀生，由於工讀生小費計領方式改變，導致可領工資大幅減少，沈男不願意，經與主管電話連繫後，表示公司違法要終止兩造間勞動契約關係。高雄市勞工局以調解委員會進行調解後不成立，沈男並提告向公司求償9萬多元的資遣費及工資差額等等費用。

高雄地院審理時，公司稱當時調職是沈男自己同意，且當時主管聯繫他時，沈男表示正在勞工局處理，不到班，改請事假，並未表示終止勞動契約關係，接著連續3天未到職上班也並未請假，最後才會以「無正當理由繼續曠工3日」為由終止雙方勞動契約關係。

法官綜合相關事證後，認為公司當時將沈男從正職人員降為工讀生，為調任無效，因此判公司應賠包含工資差額、資遣費及特別休假應未修工資等共7萬8350元，並得開立非自願離職證明書，全案可上訴。