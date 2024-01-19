北市一名陳姓男子受託處理債務，前往內湖分局文德派出所值班台前咆哮，遭員警員警驅離後，又繼續在派出所前喧鬧，一名郭姓員警制止驅離時，陳男當場怒罵：「你好臭喔」，遭侮辱公務人員罪送辦並起訴。法官看員警密錄器認定，當時正值7月中午的艷陽，雙方情緒激動，發出刺鼻汗臭味屬於常理，屬認定陳男也表示自己對味道很免感，認為陳男僅是描述事實，非輕蔑員警，判無罪。

根據判決書，陳姓男子因處理受委託協商債務，112年7月11日中午前往內湖分局文德派出所值班台前大聲咆哮，經警驅離後，仍在文德派出所外與警叫囂、咆哮且推擠，一名郭姓員警上前驅離時，陳男辱罵「你好臭喔」，事後還對對在場之員警辱罵「幹你娘」，郭員自認受到侮辱提告侮辱公務員罪嫌。

法院審理時，陳男坦承曾對著靠近他的警察說「你好臭」，但堅稱是因為他們身上的汗臭味真的很重，並不是要辱罵警察的意，更辯解因自己對於味道也是很敏感的，就是單純形容警察身上的汗味很重。並否認對警察罵三字經。

法官勘驗員警密錄器，確認案發時正是7月將近中午，又是晴天，陳男及多位員警在文德派出所前發生口角爭執，既是烈日炙烤，眾人又是大聲撕吼，情緒激動，雙方因而汗流浹背，滿身大汗，甚至因此散發出刺鼻之汗臭味，亦屬情理之常。

因此法官認為，陳男對趨近他的員警口出「你好臭」，充其量，只能認為陳男在公共場合尚有他人在場之情況下，描述靠近他之員警散發出不好聞的味道，非常不禮貌，只是事實描述，抒發自己的感受，並非抽象謾罵嘲弄或輕蔑該員警人格之詞，因此判無罪。