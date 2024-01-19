前中廣董事長趙少康18日表示，下周會邀請新科立委來開研討會，會親自傳授質詢秘訣，讓新科立委以一擋十，以十擋百。針對外界質疑恐「功高蓋主」，趙少康今說，他過去就常被國民黨中央找去訓練民代，這次只是因為很多新科立委人生地不熟，他才想說可以傳承經驗。

針對外界功高蓋主的說法，趙少康今回應「我跟侯友宜搭配也是功高蓋主，現在又是功高蓋主，朱立倫到底有多少主啊？」他說，國民黨很多年以前就常找他去參加訓練營，訓練候選人、民代等等。

趙少康說，他自己做議員、立委的時候，風評也都不錯，評鑑也都是第一，所以他相當有經驗，這次選舉也學到很多新的東西。而新科立委沒到過立法院，甚至有的從中南部來，人生地不熟，一時間不見得清楚要怎麼做立委，而他有經驗，因此要傳承經驗給新科立委，這跟功高蓋主毫無關聯。

趙少康強調，與此同時，也會看黨中央會怎麼訓練新科立委，他再去彌補不足，研討會屆時大概分成幾部分，一部分就是議事規則，會請資深委員來傳授，因為若不懂議事規則，就很難在立法院杯葛、促成法案通過。

趙少康也說，立院攻防時，要有基本態度，因為立委是合議制，再厲害單打獨鬥還是有限，所以如何打團體戰、如何合縱聯橫，共同發揮集體力量，都是未來要討論的內容。