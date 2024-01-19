積極參與苗栗市長補選的苗栗縣議員余文忠，19日上午正式宣布參加國民黨苗栗市長初選，並已獲得10席苗栗市民代表、23名里長聯合簽名聯署推薦，將全力爭取民調提名機會。

19日上午，包含苗栗市代會副主席王封台在內，總共10名市民代表，以及苗栗市共23名里長，齊聚在余文忠服務處，手舉「苗市長唯一支持」、「聯名推薦余文忠」等標語，共同向苗栗鄉親推薦余文忠競選苗栗市長，代表及里長們都肯定余文忠在商界是一名成功的企業家，在政界更是一名認真、負責的公共服務工作者，尤其面對民眾陳情與需求，余文忠一定是盡心盡力、為民喉舌。

例如客家鄉親信仰中心玉清宮前廣場，以往因為無法劃設交通標識號線，長年來導致信徒進出參拜與車輛擦肩而過、險象環生，余文忠得知後，立即請來苗栗縣政府工務處、警察局、交通隊和廟方等多個單位進行協調，終於達成共識，並劃設出完整的標線，避免造成人車往來發生危險，同時也讓信徒更方便前往玉清宮參拜，因此，這一次苗栗市長補選，相信不但能夠贏得鄉親支持，更一定可以獲得神明保佑。

余文忠首先恭喜苗栗市長邱鎮軍當選苗栗山線立委，選舉結果展現鄉親迫切期望具有經驗與活力的政治中生代接班，促進苗栗市發展，相信未來的邱鎮軍立委，一定能夠無縫接軌，在中央為地方打拚。

余文忠強調苗栗市的發展更是刻不容緩，自己生在苗栗、長在苗栗，至今已有54年，從商界踏入政壇，期間獲得來自各界人士的支持與協助，經商小有成就、轉任縣議員，從事公共事務，看到苗栗縣長鍾東錦日夜為縣政打拚，間接也鼓勵著他，不能再蹉跎時光，因此，決定參與苗栗市長補選。

余文忠表示，未來會更努力傳承縣長鍾東錦的願景規劃、連結立委邱鎮軍在中央的資源挹注，規劃並落實苗栗市未來發展。對於苗栗市未來藍圖，余文忠提出，包含「智慧苗栗新生活」、「宜居宜遊好家園」、「傳承文藝客家庄」、「創建青年拚事業」、「發展多元新農業」等5大市政整體發展目標，以及智慧醫療、舒適交通、發揚客庄、全齡教育、安家照顧、活絡財政、安居城市、環境保育、治安防治、安老扶幼等10大苗栗市願景計畫，投入競選期間，將一一向鄉親報告。