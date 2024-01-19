2024年1月還沒過完，但在國道二次追撞事故已經發生3起，共造成3人死亡、5人受傷。國道公路警察局表示，高速公路車速快，駕駛人需要的應變視距更長，若在國道發生事故，應做好各項安全防護措施，避免發生二次追撞事故，危害自身及他人行車安全。

根據國道警局統計，今年1月至今發生的3起二次追撞事故，分別位於國道3號南向新竹香山路段、國道1號北向雲林系統路段以及國道1號南向彰化埔鹽系統路段。

第1起新竹香山路段為5輛自小客車發生追撞後，停在外側車道上，其中2名駕駛人下車到路肩等候，另3人則停在事故車輛後方，結果在5分鐘後，另1輛行駛而來的車輛直接撞擊，導致其中1人死亡、另2人受傷。

雲林系統路段的事故，則是2輛自小客車追撞後停於內側車道，2名駕駛及1名乘客下車站立於車道上，在短短36秒後，便遭後方車輛直接撞擊，造成停留車內的乘客死亡，車道上的3人受傷。

最後一起則是1輛自小客車行駛於國道1號南向彰化埔鹽系統路段時，不慎失控撞擊內側護欄後停於內側路肩及內側車道上，駕駛人下車後站立於車道上，約6分鐘後遭1輛自小客車撞擊死亡。

警方表示，高速公路車速快，使駕駛人需要長的應變視距，若在國道上發生事故，應立即開啟危險警告燈，車輛停妥後關掉引擎，所有人員已要儘速撤離至護欄或車道外的安全處所，並建議穿著反光背心，同時擺放車輛故障標示至車輛後方100公尺，全程也須注意後方來車動態。

此外，若事故後無人傷亡且車輛仍可行駛，建議擺放故障標誌並在報案通報後，在確認安全的情況下，拍攝現場紀錄，再儘速將車輛移往安全地點，或可直接至國道警察局各分隊報案。

警方也呼籲用路人，車輛故障時車輛故障時應儘可能滑離車道，停放至路肩，並依事故處理方式擺放故障標誌及通報待援，上路前應也做好車輛保養及檢查，避免於國道上發生車輛故障或事故而危害自身及他人行車安全。