行政院去年起推出擴大租屋補助的補貼方案，申請日期至今年12月31日止，申請年齡下修到18歲，且不需房東同意就可以申請，其中一名網友分享，去年9月申請的租屋補助，今天順利入帳了，一次領到15701元，真的很爽，不少網友留言回報好消息。另也有遲遲未收到款項的網友表示，剛剛打電話問了，有些人要到22日才能收到錢。

一名男網友近日在Dcard上分享，2023年9月申請租屋補助，在12月收到租屋補助申請通過的結果，但等了許久都沒收到錢，本來很焦慮填錯資料，結果今天（19日）一大早就收到錢了。

貼文引起網友討論，其中一位女網友興奮直呼，2023年9月1日提出申請，12月30日通過申請，今天終於收到整整5個月的房屋補助，每個月2400元，加起來共12000元。該網友也說，她本來等到很焦慮，因為沒有收到核定函，但現在也順利收到款項了。

不少網友紛紛留言分享好消息，「今天也收到錢了，5個月2880元，另有1個月是1301元，總共15701元」、「玉山銀行剛剛也入帳了」、「郵局也已經入帳了」、「剛剛入帳了」。另有網友則說，由於遲遲沒有收到款項，忍不住打電話詢問，才知道今天沒收到也是正常，有些人要等到22日才會入帳喔！