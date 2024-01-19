新竹市1名60多歲退休婦人結識男網友，對方稱熟悉投資，近期比特幣ETF將在美國上市，要婦人投資虛擬貨幣，婦人信以為真匯款陸續匯款數十萬元才知受騙，新竹市警局第二分局18日在東區區公所里鄰長座談會，特別結合舉辦防詐及識詐宣導活動，提醒長輩切勿遭「假投資」詐欺手法受騙。

新竹市警二分局統計，轄內發生各類詐欺案中，以「假投資」詐欺造成財產損失最多，且屬高發詐欺案件前3名。近期1名60多歲陳姓婦人上網結識男網友，男網友稱近期比特幣ETF將在美國上市，有大量增值空間，陳婦信以為真匯款因而損失數十萬。

警方分析，詐騙集團常鎖定對詐騙話術較不熟悉、生活單純的銀髮族、中老年人、退休族群、家庭主婦下手。大多利用「投資理財、穩賺不賠、投資高報酬」等話術誘騙，致使被害人陷入錯誤掉入陷阱匯款、面交金錢予詐騙集團。

初期帳面顯示獲利，且小額獲利可以出金讓被害人嚐到甜頭，再引誘投資人加碼投入大筆資金，甚至要投資人貸款投資，加碼後，卻以各種理由，如洗碼量不足、保證金、IP異常等不讓投資人出金，最後直接失去聯繫，讓投資人血本無歸。

警二分局長林昆達呼籲，民眾於網路群組進行投資時勿心存僥倖，獲利伴隨風險，投資時須謹慎思考，小心求證，如遇到可疑為詐騙情狀，請撥打165反詐騙專線諮詢，警方將亦持續透過與金融機構橫向聯繫，守護民眾財產安全。