歐洲央行現在已經將薪資列為近一年半以來對抗通膨的最大威脅。它預計，2024年歐元區薪資增長率為4.6%，遠高於要達成通膨目標的3%增長率。

所以提高工資將給歐央的降息帶來風險。愛爾蘭經濟學家Reamonn Lydon說，我們看到工資增長3%的目標，但是這為一崎嶇的路徑。加薪會增加企業成本，以及增加家庭收入，這兩者都會推升通膨率。

從工會角度看來，通膨的降溫，較低失業率，以及企業豐厚獲利，是恢復勞工生活水準的最佳結果。

但是在看到2022至2023年實質工資下降約5%，以及勞動力在這幾十年中失去影響力後，受薪階層已經做好戰鬥準備。美國的特斯拉(Tesla)、亞馬遜(Amazon)等公司已經在歐洲艱難地應對罷工問題。

不同於美國，歐元區國家沒有即時的工資數據。但是測量網站上薪資廣告的「薪資追蹤」系統(Wage Tracker)，已經成為歐洲央行觀察未來趨勢的一項指標。該系統追蹤12月從3.7%升至3.8%，儘管已經低於2022年10月創下的5.2%峰值。

Lydon指出，12月的加速可能是由新的薪資協議所推動。他認為，認為隨著更多薪資協議的達成，以及開始上調最低工資，這種效應將在2024年初持續出現。

在最近的薪資協議當中，家樂福和宜家(IKEA)在西班牙商店的員工薪資上漲4.5%。法國能源巨頭道達爾能源(TotalEnergies)的員工工資上漲5.0%。荷蘭的鐵路工人工資上漲6.6%。法國UBER司機最低基本租費上漲了17.6%。

德國最低基本工資上揚了3.4%，荷蘭增加了3.8%，西班牙增加5.0%。

德國Max-Planck社會研究所教授Martin Hoepner說，這一切都指向實質工資的增加。

法國電力公司(EDF)的員工要求加薪6%，否則將舉行罷工。同時之間，德國鐵路工人拒絕了加薪11%的要求，而且他們同時希望縮短工時。

大多數經濟學家預計，這次企業將消化更高的工資成本，特別是因為歐洲經濟的整體前景停滯不前。但是即使較高的薪資成長將持續下去，但最新的勞資工資和解，也會增強了投資人信心。這也意指著，隨著全球貿易保護主義的抬頭，企業獲得廉價勞動力的機會減少，通膨和利率也較有機會攀高。

Janus Henderson的歐洲股票投資經理Tom O'Hara表示，勞動力和相關的去全球化，是通膨持續存在的兩個最有力原因。