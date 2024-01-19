AWS在一份聲明中說，公司將擴大在東京和大阪等大城市的基礎設施，以滿足不斷增長的顧客需求。

AWS說，公司自2011年至2022年以來，在日本共投入了1.51兆日圓，用於建設雲端容量。公司對日本企業客戶提供了生成式人工智慧服務，其中包括朝日集團(Asahi)、丸紅和野村控股等。

日本政府和企業目前正競相追趕人工智慧的發展。首相岸田文雄在過去一年會見了OpenAI創辦人，以及AI晶片製造商輝達(Nvidia)的負責人，討論了人工智慧的監管和基礎設施等議題。