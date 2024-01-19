海虎潛艦意外發生至今已快滿月，3名海軍軍官依舊下落不明。（資料照片／林雅惠高雄傳真）

海虎潛艦意外發生至今已快滿月，3名海軍軍官依舊下落不明，但家屬不放棄任何希望，其中張姓士官的妻子，16日於IG再度PO文，透露上周日向白沙屯媽祖祈求，得到「還活著」、「在南部」的重要線索，希望大家幫忙協尋，並許願若能在10天內找到，願5年跟隨媽祖遶境。

海虎潛艦去年12月21日發生意外，落水的3位失蹤官兵至今快1個月尚未尋獲，張姓士官的妻子日前在臉書發文，請大家一起幫忙協助她老公趕快回家，並指「張士官在2023年12月21日於小琉球西南方海域落海失蹤，我們都在找他！因洋流與東北季風影響下，我們無法預測會漂流到哪裡，但…還沒找到前都還是有希望的！」

張妻同時也寫下張士官的相關特徵是身高175公分，落海時穿的衣物是救生衣及深色衣物，其他特徵為背後有兩道開刀疤痕及右側頭髮有髮旋。

不過至今仍杳無信息，失蹤的張姓士官妻子又於1月12日貼文呼喊丈夫快回來時，同時悲問「為什麼找不到人？」。

張妻16日再度在IG PO出新的可能地點，這次把目標鎖定在恆春墾丁海域，她懇求這幾天要前往恆春、墾丁南部海域的朋友，幫忙留意水域底下的空間、礁岩石塊的縫隙等處，是否有人在那裡，「如有發現，可以幫忙帶他回家嗎？」。

張妻在貼文中透露，上周她和家人向白沙屯媽祖祈求，意外獲得「還活著」、「在南部」等線索，因此她誠心發願「如果在10天內找到，願意5年都跟著隨香走全程」，隨後得到3個聖筊，直言「這一次，我們真的要帶你回家」。

最後她除了拜託潛水朋友多加留意外，還要拜託老公加油挺下去，「不管結果如何，讓我們帶你回家」、「回家就好」。

海軍艦隊指揮部表示，目前搜尋失蹤軍士官的任務仍持續進行中，不放棄搜尋，期待早日有消息。

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