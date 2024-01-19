邁入2024年，全球局勢依然動盪不安，以哈戰事尚未結束，紅海衝突處於隨時可能擴大的狀態；俄烏戰爭則將打滿兩年，仍遲遲未見停火的跡象；台海、南海也面臨軍事風險。英國媒體《每日郵報》指出，未來如果爆發第三次世界大戰，全球10個地點將成為避險最佳去處，亞洲的不丹、印尼2國也上榜。

自1971年加入聯合國後，不丹便宣布成為中立國家，放棄了發動戰爭的權利，也不主動參戰。加上不丹位於內陸，群山圍繞的環境讓它成為避險天堂。

印尼在全球舞台上也一向秉持中立立場。1948年，印尼獨立後的首任總統蘇加諾（Achmed Sukarno）指示，該國將在國際事務中獨立行動，不受他國牽制，並把「創造世界和平」列為核心任務。

紐西蘭是全球最愛好和平的國家之一。（圖：Shutterstock／達志）

其他8個國家和地區分別為：南極洲、阿根廷、智利、斐濟、格陵蘭、冰島、紐西蘭、南非、瑞士和吐瓦魯。從地圖上來看，這些地方多半地處偏遠，或是在國際政治上堅守中立，因此降低了捲入戰爭的可能性。

值得注意的是，智利和阿根廷都擁有豐富的糧食作物和天然資源，智利的發展程度在南美洲更是數一數二；南非也擁有豐饒物產、大量肥沃土地和淡水，加上基礎建設相對先進，都使這3國成為躲避戰火的理想地點。