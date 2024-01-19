演藝圈競爭激烈，若能走紅就有機會賺進大筆鈔票，反之收入低迷。男模文威登勇闖多年，曾有一整年收入不到一萬；擁有語言專長的他，後來轉職到餐飲業鼎泰豐上班，還成為店草，做了3年離職。

文威登的IG有4.6萬人追蹤，在模特圈小有名氣，但演藝之路不太順利，根據《ETtoday星光雲》報導，文威登常常錯失工作機會，曾有一年演藝收入不到萬。2019年看到鼎泰豐開出高薪徵才，文威登評估自己有中、日、英、韓、泰文的專長，一做就是3年，在職期間成為店草，常被客人要求拍照、要聯絡方式。文威登現在重回演藝圈，已有戲劇作品洽談中。

文威登離職時，在IG感性地發文：「2019/06 - 2022/07，正式從小鼎畢業了」，他感謝天母、信義、新生店同仁的照顧，在職期間也支援過板橋、復興、A4、101店，感到非常充實，唯一遺憾是疫情關係無法到海外店交流，也沒參加過春酒跟員工旅遊，盼望疫情早日結束。最後，文威登表示很開心遇到同事們，共識期間的點滴都刻骨銘心，祝大家未來一切順利。

抖音神曲「科目三」舞蹈爆紅，這股風波也吹進台灣，台北知名寧夏夜市近日還宣布舉辦「科目三舞蹈競賽」，吸引大批民眾報名，但評價兩極，引發爭議。早在去年11月文威登就跟上這股潮流，在海底撈熱舞，並把影片PO網分享，受到許多網友盛讚。