雲林縣府衛生局去年即大力推廣5癌篩檢，多達8萬1000多名民眾參與，篩出317個癌症陽性個案，但仍有很多民眾不論怎麼勸就是不動如山，衛生局19日宣布只要「首篩」者就獎勵100元禮券，今年符合首篩獎勵的有3萬5000多人。

衛生局長曾春美表示，曾春美：癌症第41年蟬聯國人10大死因首位，2022年雲林縣癌症死亡人數2138人，占死亡人口24.9％，換句話說2022年死亡人數中4個就有1個是死於癌症。

曾春美說，衛生所多年來都一直在做社區篩檢，去年衛生局開了500多場次社區篩檢，總共篩8萬1000多人，發現317個陽性確診個案，但有些人就是怎麼催都不出來篩，所以今年針對3萬5000多個從來沒有篩過、或第一次符合篩檢資格的民眾提出獎勵計畫，初次接受乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌等4癌篩檢者都可獲100元超商禮券。

雲林縣今年剛滿30歲可做子宮頸抹片檢查者4170人、滿30歲口腔黏膜檢查4519人、滿45歲乳房攝影檢查計5472人、滿45歲可做B、C型肝炎篩檢計1萬1208人、滿50歲糞便潛血檢查計9686人。

診所醫師葉雲宇表示，唯一能夠治癒的慢性病是癌症，必須建立在早期篩檢、預防、治療上，第一次篩檢為什麼那麼重要？因為當有了第一次健康習慣，就會習慣第二次、第三次。

雲林縣長張麗善表示，她希望診所、醫療院所、衛生所合作扮演前期預防醫學的角色，她是女性更希望能夠根除婦癌，首篩族獎勵100元禮券不算什麼，是一種鼓勵作用，但預算有限，到8月底為止。

衛生局表示，符合4癌篩檢民眾可至各地特約醫療院所、衛生所一站式服務、社區篩檢站，「首篩族」只要在社區篩檢站完成任1項篩檢即可獲得100元健康禮券，最多可領取500元；在醫療院所檢查的民眾可持檢查報告至各地衛生所領取。