日本航空（JAL）高層人事異動，現年59歲的取締役（相當於董事）鳥取三津子將在4月1日升任社長，寫下日航首位女社長，以及首位出身空服員的社長兩項第一。

日航JL516班機今年1月2日傍晚在東京羽田機場與海上保安廳運輸機相撞，導致運輸機上5死1傷；日航全機379人在18分鐘內全員疏散「零死亡」，被譽為飛安奇蹟。當中扮演最關鍵角色的，就是機上冷靜指揮的空服員們。

事後日媒報導，JL516的空服員有一半是菜鳥，卻能以極高效率配合學姐疏散乘客，臨危不亂的表現博得全球媒體一致肯定，大讚日航在飛安方面訓練有素。

空服員直接面對乘客，在飛安、服務上扮演重要角色。（圖：shutterstock/達志）

1985年進入日航擔任空服員的鳥取三津子，近40年來幾乎都站在第一線，從事客艙部門業務，對飛安有深刻體驗，她強調，「飛航安全是航空公司基礎，對此我抱持堅定信念，今後也將以更為強烈的作為，致力維護飛安」。

空服員在航空體系中，是最直接面對消費者的一群，如今由「大學姐」扛起公司營運，對廣大空服人員來說無疑一大鼓舞。