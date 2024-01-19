民視《鬥陣大廟埕》本周六邀請「火神兄弟檔」温昇豪、劉冠廷，2人日前前往高雄六龜天后宮尋找八家將「振吉堂」團長劉文傑，學習家將技藝。温昇豪提到以前有朋友是有參與家將陣頭的，很開心有這次體驗的機會，是人生很大的一個滿足，「對家將第一印象是抓鬼部隊，是正義的化身，是具有正面意義的」。劉冠廷也說小時候看到廟會八家將都覺得他們很帥，有一種神聖不可侵犯的感覺，就像台灣版超級賽亞人。

一開場，團長劉文傑直接示範「坐炮」，給2人一場震撼教育，震耳欲聾的鞭炮聲寓意著家將神明附身的威嚴，警告四周好兄弟不要招惹神明趕快迴避，看到如此震撼的場面，温昇豪、劉冠廷都非常震驚，擔心師兄會被鞭炮炸到，也擔心無法做到接下來四天的表演。

在團長簡單介紹家將的角色後，温昇豪與劉冠廷開始練習八將之首的「甘柳將軍」基本動作，沒想到才剛開始，2人就一直同手同腳，後來在最基礎的核心訓練「踏三粒」時，手拿法器一起排練，結果2人一直跟不上眾人動作，為此感到非常受挫。

練習後，師兄們帶著温昇豪、劉冠廷到六龜市區品嚐當地小吃，温昇豪與劉冠廷主動詢問師兄怎麼稱呼，沒想到個性憨直的師兄反問他們怎麼稱呼？面對突如其來的提問，謙虛又幽默的温昇豪馬上接話可稱呼他為生蠔（台語）或阿豪，劉冠廷也自我介紹可叫他冠廷。

不死心的温昇豪反問師兄平常有沒有看電影？兩位師兄都說有，温昇豪接著追問怎麼會不認識2人？師兄們也誠實表示看電影都是看卡通系列，電視都是看八點檔，才讓兩人稍微釋懷。

在與師兄們聊八將禮儀時，2人發現家將互相幫助也對人民信仰有很大的助力，温昇豪特別提到節目宗旨就是要幫陣頭去標籤化，幫陣頭發聲，也感謝他們傳承台灣特有的藝陣文化。