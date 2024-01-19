草屯鎮公所舉辦的「草屯年貨大街」78個攤位吸引243人登記，中簽率32％。（草屯鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮公所舉辦的「草屯年貨大街」有40多年歷史，2月2日至2月8日止為期7天，日租金僅800元，有機會日賺數萬元，78個攤位吸引243人登記，18日抽出幸運兒。搶到攤位民眾說，年貨大街方便民眾1次備齊年貨，吸引相當多的人來採購，希望能賺一波好過年。

「草屯年貨大街」設攤地點位於碧山路，起自太平路口至虎山路口，2月2日至2月8日登場。（草屯鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

「草屯年貨大街」設攤地點位於碧山路精華地段，起自太平路口至虎山路口，採徒步區方式，販售應景的春聯、糖果餅乾、魚肉加工品、衣帽鞋子、開運花卉盆栽、小吃點心等，每年除當地居民採購年貨，還吸引外縣市民眾來逛街，由於人潮洶湧、買氣旺，今年78個攤位吸引243人登記，中簽率32％，攤位太搶手每戶限登記一攤。

草屯鎮市場管理所表示，公所主辦的年貨大街是農曆春節前重要市集，吸引草屯鎮、鄰近鄉鎮或外縣市民眾來逛街採買，不僅攤商生意興隆，也帶動沿線店家的買氣，年貨大街2月2日至2月8日登場，7天租金5600元，18日抽出78名幸運攤商。

中籤攤商指出，去年她嘗試在年貨大街擺攤販售南北貨，認識很多新客人，效果很不錯，再度幸運抽到攤位，覺得很開心。另一名攤商指出，現在很多人圖方便上網採購年貨，所以街道上年節氣氛一年不如一年，所幸草屯年貨大街年年都很熱鬧，提供民眾濃厚的年節氣氛，真的很棒。