浴室磁磚、矽利康若沒保持乾燥容易發霉，一名網友表示，家中浴室玻璃門旁邊的膠條有一點一點的霉斑，想尋求好用的除霉神物。內行網友大推漂白水，直言「買了一堆除霉產品，還是漂白水最有用」、「用餐巾紙沾漂白水濕敷一個晚上，效果很好，完全不用刷。」

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，家中浴室玻璃門旁邊的膠條發霉，上面都是一點一點的霉斑，她詢問「不知道大家有沒有同樣的困擾，全聯有好用的清潔產品嗎？」

貼文曝光引起許多討論，網友除了推薦市售清潔劑以外，也有一票人認為漂白水最有效，「上班前用漂白水噴一噴，下班回家再沖掉就好了」、「用餐巾紙沾漂白水，濕敷一個晚上效果很好，廚房流理台也會發霉，同樣方法處理很有效」、「漂白水超有用，連刷都不用刷，水沖一沖即可」、「我買了一堆除霉產品，結果還是漂白水最好用。」

另外也有內行網友表示「過碳酸鈉加溫水」清潔效果非常好，不只可以洗浴室的霉斑，還可以刷馬桶、洗廚房抽油煙機、保溫杯，甚至可以清潔衣物。