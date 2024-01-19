蘇起：九二共識只是政治符號，合則用，不用則棄。（天下文化）

創造「九二共識」一詞的台北論壇基金會董事長、國安會前祕書長蘇起，19日在天下文化舉辦新書《美中對抗下的台灣選擇》聯訪會上表示，九二共識不過是政治符號，「要就要，不要就棄」；至於相不相信習近平？他說，「不相信」，而且拜登、蔡英文他也都不相信。

兩岸對話的前提是「體現一個中國原則的九二共識」，過去創造「九二共識」一詞。

大選期間，侯友宜表示接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，並與柯文哲同稱「九二共識在台已汙名化」，賴清德則說「若把九二共識跟中華民國憲法混為一談，對台灣非常危險。」大陸國台辦則在選後指出「兩岸對話的前提是體現一個中國原則的九二共識」。

對此，蘇起表示，九二共識本來就是政治符號，時機到了就出來，不到就躲，基本上是take it or leave it，「要就要，不要就棄」。

蘇起書中指蔡英文堅持「兩國論」、一面倒向美國全力配合抗中的戰略，把台灣玩進美中競爭風暴，成了「兩隻狗搶的骨頭」。如何化被動為主動？

蘇起指出，兩岸必須對話，兩岸若有溝通管道，他認為鬥、拖、和三種策略，和是上策，但這是政治決定，民進黨要做非常困難。其他黨也要思考，政黨 、政府、國家不像是個人，可以老死不相來往，不喜歡就不來往很幼稚。台灣必須要走出心結，大陸還是有很多人對台灣保持善意，不去挖掘善意、拒不來往，對台灣非常危險。

有人問，馬英九因「相信習近平」被拒於選前之夜，蘇起說，如果問他，他會說「不相信」，而且會說他也不相信拜登、不相信蔡英文，因為連人都可能有時可信、有時不可信，何況是政治。

至於美國在台協會（AIT）主席羅森伯格來台指《聯合國2758號決議文》沒有決定台灣地位，也沒排除任何國家與台灣建立外交關係」，蘇起認為，美國糾結於決議文或許很重要，但美國是覺得選後諾魯跟台灣斷交，很沒面子，南太平洋已成為中美新的角力場。

蘇起強調，他在書裡和戰9個劇本中，始終主張台灣要往「和」的方面努力，但是政界或是一些民眾，過去都不做事，就是等著，民眾心態是吃免費午餐，要台獨、要安全，都要免費，完全沒有成本概念。若不願意付成本，就等著命運看怎麼發展，兩岸對話就是一種努力。