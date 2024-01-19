新北市新莊區街頭今（19）日上午實施「聯合攔截圍捕實警演練」，2名歹徒荷槍實彈，手持槍至新莊農會丹鳳分部搶走現金200萬元逃逸。新莊警分局獲報，隨即出動優勢警力、展開攔截圍捕，歹徒飛車逃逸至擎天府挾持一名女性人質，警匪展開對峙，兩方駁火僅在一線之間。
新莊警分局指出，為強化金融機構自衛編組能力，提升員警實戰經驗，今上午實施「聯合攔截圍捕實警演練」，由於過程相當逼真，警方甚至連續接獲數通110報案。分局長王鴻儒坐鎮指揮，迅速通報中正路、新北大道沿線員警實施攔截圍捕，將歹徒圈圍至擎天府。偵查隊長徐子胤旋即向歹徒心戰喊話，最終成功救出人質，順利逮捕犯嫌到案。
分局長王鴻儒表示，此次演練特色在於利用圈圍戰術統合偵察技巧，強化查緝效能，同時因應加強重要節日金融機構安全維護工作，新莊警分局將持續推動及指導轄內金融機構等財物匯集處所，全面提升防搶（竊）自衛應變能力。
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