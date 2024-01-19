中鴻說明，總體來看，煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，預示鋼市供需將持續改善；考量春節工時影響及下游產銷規畫，並兼顧客戶接單動能，故本次內外銷盤價溫和調漲。

總體經濟方面，世界經濟論壇調查顯示，隨著全球通膨消退，勞動市場緊張紓緩，全球金融環境將逐漸放寬；此外，多數專家預測中、美兩國經濟將可維持溫和增長，對南亞、東亞及太平洋地區展望則更為正面。另外，大陸政策延續寬鬆，預計帶動消費及投資需求回升，全球經濟穩定復甦態勢不變。

大陸方面，國統局12月粗鋼日均產量217.55萬噸，創下2018年以來新低，且多地鋼廠春節期間規劃檢修，鋼鐵供給有望持續收縮。另外，據大陸汽車工業協會統計，2023年汽車產銷量雙雙突破3000萬輛，均創歷史新高，並預計今年可持續增長3%以上，加上官方延續寬鬆貨幣政策，持續加速「三大工程」建設，將支撐後續鋼鐵需求穩定回升。「三大工程」建設，是指規畫興建保障性住宅、城中村改造及「平急兩用」公共基礎設施建設。