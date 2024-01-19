台南市消防局第六大隊消防員19日到北安捐血室挽袖捐血，被稱讚是城市無名英雄。（程炳璋攝）

南台灣各縣市要在農曆年前達到10天血袋安全庫存量，到春節前夕目標還需募集7萬5000袋血（每袋250CC）。台南市現有血袋儲存量僅5.3天，台南市第6大隊消防隊員趁消防節發動公益捐血，多位消防員19日到北安捐血室挽袖參與活動。

今年春節連假7天，過年期間民眾捐血意願低，捐血中心需提前庫存足夠血量，台南市現有血量僅夠撐5.3天，還不足7天的安全庫存量，南台灣（嘉南高屏澎東）各縣市已發動募血，以春節前夕籌足10天血量為目標，預計還需募得7萬5000袋血。

台南市目標值為2萬袋，其中以A、O型血最缺，高雄捐血中心表示，O型血捐的多，用的也多，所以容易缺乏。

台南市北區北安捐血室去年3月成立，過去常在台南公園停靠捐血車募血，近年因附近設立轉運站，捐血車停靠不便，影響募血量，盼民眾利用北安捐血室管道捐血。

台南市第6消防大隊趁消防節發動捐血公益，多位消防員陸續到北安捐血室挽袖，救護大隊長邱淵明稱讚這些無名的「城市英雄」再次為社會注入熱血。

高雄捐血中心表示，南部7縣市每天用掉2100袋血量，近年少子化與高齡化影響，年輕族群捐血比例下降，用血需求卻增加，隨著學生陸續放寒假，捐血量降低，血庫經常短缺，為了確保春節期間血庫充足，呼籲各界年前踴躍捐血。