曾敬驊出發前先背40公斤物品，體驗負重訓練。（公視提供）

朱軒洋（左）、曾敬驊參與花蓮太平國小「文化尋根山林巡禮」體驗高山協作工作。（公視提供）

曾敬驊與朱軒洋在主持的公視《二呆流浪記之完全大人手冊》，前往花蓮進行流浪第三站，參與花蓮太平國小的「文化尋根山林巡禮」，藉此認識且挑戰高山協作的工作。體力不支的朱軒洋，事後感嘆：「有些事真的做起來比看得還難，看書的時候很嚮往，結果做了之後真的受不了；當下看風景也是左眼看右眼出，完全沒有心情欣賞」，直呼這工作真不簡單。

由於高山協作除了最重要的負重訓練，裝備與食材的準備也是相當重要的環節。2人從採買開始，朱軒洋坦言很少上市場買東西，對於很多食材的原型感到陌生，看到菜攤上的地瓜差點認不出來。

曾敬驊則是對山林工作比較擔憂，因為過去沒有登山經驗，也坦言自己個性愛逞強，擔心會在山上發生意外。對此，協作前輩們提醒他在山上千萬不能逞強，並安慰：「放開心胸相信你的同伴，把自己交給他們。」前輩們也馬上拿出40公斤的肥料給他試背，讓他盡快熟悉負重的工作。

朱軒洋則很興奮、很期待，還不忘請教前輩呼吸節奏以及行走技巧該如何調整。這次的路程總長4.5公里，沒想到出發後沒多久，朱軒洋便顯露疲態，事後回想表示：「我發現我的體力怎麼一下子就快沒有了，聽到才走不到500公尺時，心裡就有點瓦解；第一次拍這節目拍到內心瓦解就是在花蓮的山上。」

路途中朱軒洋為了緩解疲憊的情緒，提議要曾敬驊講冷笑話，曾敬驊也很貼心立刻送上兩個冷笑話，但隨著路程越走越遠，兩人的距離也逐漸拉大。朱軒洋笑稱曾敬驊根本就是藤原拓海，自己只能不斷在心裡吶喊：「敬驊你的車尾燈我已經快看不到了！」

看到跟拍攝影師也走得相當快，他忍不住苦笑：「我知道攝影師的鏡頭前面只有敬驊一個人，會很想追上他，讓鏡頭裏面有多一點小朱，但到後面我完全放掉這件事情。」