2024大選落幕，前國安會秘書長蘇起認為，蔡英文總統是台灣沈淪的終點，而後果將由當選的賴清德來承擔，他也提醒，共產黨決定是否發動戰爭，不會像民主國家一樣顧及民意及背後的經濟成本，而是戰略上考量更重，即使知道不能打，也要傳遞「我就是要甩你一個耳光」的 訊息，而雖然目前兩岸局勢緊張，但他認為，作為政府即使不喜歡對方，也必須要和對方對話。

蘇起19日出席新書《美中對抗下的台灣選擇》發表會，並接受媒體聯訪，針對賴清德是分號還是驚嘆號的問題，蘇起認為，蔡英文戰術上是成功的，但是戰略上錯誤，因此苦果就由賴清德來承擔，他預期未來4年賴清德執政不會非常順利。

蘇起提醒，台灣近期流行大陸那內部有經濟、失業率壓力等，但是他認為，共產黨動武的決策，是一個戰略決定而不是成本經濟考量，且綜觀歷史都是這樣，民主國思維會以成本、民意考量，但是共產主義不是這樣，他舉例，史達林在1937.38年內部大清洗，有8.9成師長級以上的官員都被槍斃，可是大清洗後，1939年史達林擔心芬蘭跟德國納粹勾結，仍不惜一切打下來，蘇聯打得很難看照樣打。

蘇起指出，同理來看，大陸在韓戰完全不是成本經濟考量，另一個例子是打越南時，1979年文革剛結束沒多久，現代化也剛開始，軍隊完全不能打，但是在南邊越南奪下柬埔寨，北部又有蘇聯虎視眈眈，即使知道不能打，最後也是決定打到距離邊界20公里，「就是要告訴你，我要甩你一個耳光」。

另外，蘇起在書中提到美中抗爭下的台灣就像「兩隻狗在搶骨頭」，媒體問及台灣如何轉變被動的角色，蘇起回覆，目前唯一方法就是兩岸開啟對話，若台灣與大陸的對話管道能開啟，台灣作為骨頭這角色的爭議性就會降低，不能碰到大陸就像碰到牛鬼蛇神一樣，一個人若是不喜歡另一個人可以選則不與他對話，但是作為一個政府若不喜歡對方就完全拒絕往來，是相當幼稚的。

針對前總統馬英九近日「信任習近平」的說法，蘇起認為，他也不信任習近平，但同樣他也不信任蔡英文跟拜登，他提醒，關係好的時候，人多數都會是誠實的，然而在關係不好的情況下，人多數是爾虞我詐的，他認為，一個中國目前已被美國空洞化，蔡英文的維持現狀同樣不可信，只是在掩飾兩國論。

蘇起感嘆，他希望自己觀察的、推測的是錯的，但是台灣人仍要做好準備、思考、居安思危。