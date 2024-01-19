台灣豪宅市場除了一級戰區台北市之外，新北市的豪宅交易量近幾年也緩步成長，成為新興的豪宅戰區。永慶房屋今（19）日公布最新統計，新北市近5年豪宅交易件數和交易占比，首善之區板橋區是穩坐新北市豪宅交易佔比榜首寶座，2023年占比更高達31.1％；另外，林口區近幾年後來居上，高資產族群遷入，也帶動豪宅交易量，2023年豪宅交易占比追上中和區，二者並列第二。

永慶房產集團彙整實價登錄資料顯示，近年來新北市的豪宅熱門區域多集中於板橋、中和、林口、新店、淡水五大行政區，合計囊括新北市七成以上的豪宅交易量。

其中，板橋區、中和區的豪宅市場表現最為穩定，近5年的豪宅交易占比都在一成以上。

其中，2023年板橋豪宅市場表現最亮眼，占比高達31.3％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區一直是新北市最精華的地區之一。作為新北市人口最多的行政區，商業活動蓬勃有活力，光是在板橋車站周遭，就有遠東百貨、誠品生活、麗寶百貨等眾多購物商場，區域內也有湳雅夜市、裕民夜市等親民的生活商場。除了人口眾多之外，擁有地利之便的板橋區，交通運輸也相當發達，該區域不僅有高鐵、台鐵、捷運共構的板橋車站，也是大台北地區的公車交通樞紐。再加上新北市市政府也設於板橋區，使得該地行政、文教資源豐富齊全。交通、商業、文教一應俱全的板橋區，自然成為新北市豪宅的重點戰區。

至於中和，擁有40多萬人口，商業、生活機能亦相當完整，不僅坐擁好市多、環球購物中心等知名賣場；在交通方面，除了捷運中和新蘆線、環狀線以及預計於2027年完工的萬大線外，還有往返台北市中心和板橋的「公車之王」307號公車，支撐起中和區域的公共運輸服務，交通相當便利。優秀的生活機能和交通路網，也讓中和成為房市熱絡區域，豪宅產品自然也有市場。

值得觀察的豪宅市場大黑馬，林口近年迅速崛起，豪宅交易量占比5年間從1.1％躍升至15.5％。

永慶指出，林口區的豪宅交易量占比在2019年、2020年時占比皆不到2％；但自2021年之後，林口的豪宅市場便明顯崛起，占比一度躍升至19.3％，2023年也佔有15.5％，與發展已久的豪宅熱區中和區平起平坐。

陳金萍指出，林口過去作為大台北地區相對邊陲，開發較晚的區域，但隨著近年來林口的重大建設逐步到位，再加上房價相對親民、街廓市容整齊、生活機能逐漸全面，人口成長迅速，已成為新北市最亮眼的新興發展區域之一。其中，林口的新北國際AI＋智慧園區（原名：林口工一工業區），不僅帶來眾多就業機會，更吸引高資產族群遷入。高資產族群的強大經濟實力，除了帶動林口房市的蓬勃，自然也帶起林口豪宅的交易熱度。