年末是痛風發作的旺季，營養師高敏敏提醒，遺傳、肥胖、藥物影響、過度飲酒、腎衰竭等因素都可能容易引發痛風；當痛風發作的時候，可以透過冰敷、減少活動量與抬高疼痛部位來舒緩，若痛風症狀遲遲未改善建議盡快就醫。

營養師高敏敏分享，年末是痛風發作的季節，很多人努力養生避免「三高」，但卻忘了很熱門的第四高「高尿酸血症」，一般來說100毫升的血中，尿酸值男生高於7mg、女生高於6mg就要注意。尿酸過高仍繼續亂吃亂喝，引發痛風，可能終身都要吃藥控制。

高敏敏表示，遺傳、肥胖、藥物影響、過度飲酒、腎衰竭等因素，都可能導致身體無法正常代謝「普林」，使得尿酸濃度過高，而一但尿酸大量沉積在關節腔，就可能發炎，引起關節疼痛、腫脹和變形。

痛風發作起來很要命，舒緩方式一次看。（高敏敏提供）

高敏敏指出，冬天好發痛風是因為，天氣轉涼，很多人食慾增加，加上冬天常喝熱湯，普林累積過多，就引發痛風了。當痛風發作時，最好不要吃高脂肪、高普林的食物，像是內臟、培根、紅肉或海鮮；且也應該禁酒、不喝碳酸飲料或是含有果糖的飲料。

高敏敏也說，痛風發作真的難受，這時候可以透過冰敷、減少活動量與抬高疼痛部位來舒緩，當然若痛風症狀遲遲未改善，建議快點看診治療，並按照醫師指示服藥。

高敏敏表示，為避免痛風發作，飲食有6個重點需要注意，首先可以改喝低脂牛奶，因為牛奶中的蛋白質可促進尿酸代謝；第二個是攝取蔬果、全榖雜糧等天然食材；第三是要補充植物性蛋白，像是豆腐、豆漿等，取代高普林的動物性蛋白；然後要選擇好油；並喝足量的水，每人每天應喝2500到3000毫升；最後則是可以學習地中海飲食，營養均衡更健康。

避免痛風發作，飲食可以這樣吃。（高敏敏提供）

高敏敏也提醒，過重、過胖都會降低尿酸排除的效率，建議大家要維持正常體重，減少痛風發作，也減少關節的負擔。

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