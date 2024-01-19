花蓮縣防救災教育訓練中心今天落成啟用，防災教育館分成四大主題，宣導防災常識。（王志偉攝）

花蓮縣防救災教育訓練中心今天落成啟用，防災教育館分成四大主題，宣導防災常識。（王志偉攝）

花蓮縣防救災教育訓練中心完工，斥資2億多元，在今天119消防節啟用，是東部最大的防救災訓練基地，未來縣內警義消不必再遠赴南投竹山受訓，防災教育館也將開放機關學校體驗救災防災應變技能場域；消防署長蕭煥章表示，之後將繼續與縣府合作，興建東部防災倉儲，「希望備而不用，但我們都將提前準備好」！

花蓮縣防救災教育訓練中心位於鄰近七星潭的四八高地，園區面積6.5公頃，原本是花東防衛指揮部管理的民意營區。消防局結合既有建物，興建消防訓練大樓、火災搶救訓練場及災害教育館3樓大樓，透過平時不斷模擬及訓練，充實消防人員自主救災效能，可大幅減少以往要遠赴南投竹山受訓的時間與資源。

訓練場域可供縣內外消防、救難團體訓練，防災救育館有戶外活動、天然災害、居家防災及緊急救護等4大主題展區，以互動科技及圖文展版等，藉由專人導覽，藉由寓教於樂方式，讓民眾學習逃生、脫困等技能，增加防災知識，將開放機關、學校預約。

蕭煥章說，防救災教育訓練中心由行政院國發會於2018年核准，投注2億元經費，加上花東永續發展基金及花蓮縣府預算，完成教育訓練中心建物。消防署規畫北中南東要有4個特種搜救基地與4個特種基地倉儲，希望與花蓮縣政府繼續攜手合作，在花蓮蓋東部倉儲，放置重型搜救裝備器材。「這建設完之後，希望不要用到，但真的有需要用的，我們是準備好的！」

此外，花蓮縣消防局特搜大隊近日通過消防署特種搜救隊國家認證，取得中型搜救隊資格，可以輪值參與國際人道救援任務，蕭煥章今天也到場頒發中級認證認書。今天落成啟用，現場還展示縣內近年新增的多部消防車輛裝備，空勤總隊也出動黑鷹直升機，供民眾參觀體驗。

花蓮縣長徐榛蔚說，施政以安全永續為優先，除強化消防人員與民間專業組織協力的防救災能力，也努力建立一般民眾防災知識，花蓮縣防救災教育訓練中心將是提升花蓮防救災量能的重要基地。