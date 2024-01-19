年度金獎大片《可憐的東西》將於2024年2月8農曆春節檔大銀幕一刀未剪大膽解放隆重獻映，「英國奧斯卡」入圍名單公佈，本片獲最佳影片、女主角等11項大獎提名氣勢如虹，繼續朝奧斯卡之路邁進！最新幕後花絮和片段搶先看同時公開，一探服裝設計內幕和另類舞蹈場面，令人大呼「怪美的」！

「英國奧斯卡」英國影視藝術學院電影獎入圍名單昨晚公佈，《可憐的東西》入圍11項大獎風光至極，除了最佳影片、女主角兩項大獎，也網羅幾乎所有技術獎項提名，甚至打敗眾多商業特效大片、入圍最佳視覺特效；另外在台灣時間本週一早上舉行的評論家選擇獎頒獎典禮上，艾瑪史東首度勇奪該獎影后，讓終於備受影評人肯定的她喜出望外，可望於下週二揭曉的奧斯卡提名再有斬獲，令本片的奧斯卡之路再往前邁進一大步！

最新幕後花絮「不可思議的時尚世界篇」公開，一探服裝設計師荷莉瓦丁頓為片中怪奇世界設計的奇異華服，導演尤格藍西莫說明：「這不是一部傳統的時代劇，我們用了在電影中少見的大量華服。」瓦丁頓接著介紹，她為女主角保留所有強烈黃色的服裝，花了大量時間弄出一件芒果黃的布料，導演非常喜歡；另一件海洋訂製服，透過其蒼白顏色凸顯年代感的服裝輪廓，也利用寬肩剪裁襯托女性纖細的身材。

演員之一傑洛卡麥克讚嘆每位演員的服裝都極美，就算穿著走在現今的紐約第五大道也能非常拉風；演技派形男馬克魯法洛笑說：「維多利亞年代的男性服裝也有如孔雀開屏，光是他就量身訂做了15套服裝！」影后艾瑪史東對服裝設計師讚不絕口：「荷莉真的是才華洋溢，她的創意都極難執行，也深思熟慮又饒富靈感。」

最新片段搶先看「熱愛自由篇」表現主角貝拉無拘無束的奔放本性，一聽到餐廳樂隊演奏的音樂，她便情不自禁走向舞池興高采烈翩然起舞，與她同行的律師加入共舞，貝拉千奇百怪的另類舞步更引人側目，同時一展巧奪天工鉅細彌遺的美術設計，以及延續導演上一部片《真寵》呈現場景全貌又增添趣味的魚眼廣角鏡頭，好看又好玩！《可憐的東西》將於2024年2月8日（四）農曆春節檔全台大銀幕隆重獻映。